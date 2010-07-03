Прощание с Лужковым пройдет 12 декабря в храме Христа Спасителя

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Отпевание и прощание с Юрием Лужковым пройдет 12 декабря в храме Христа Спасителя.

Отпевание начнется в 11:00, его проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Отмечается, что храм будет открыт для всех желающих проститься с экс-мэром с 09:00. Церемония прощания продлится до 14:00, после чего Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Бывшего мэра захоронят недалеко от могилы бывшего председателя правительства и главы МИД России Евгения Примакова.

Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в Германии в возрасте 83 лет. Ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.

Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. В 1958 году он закончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне Российский государственный университет нефти и газа) имени И. М. Губкина по специальности "инженер-механик".

С 1974 года работал в министерстве химической промышленности. Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром столицы вышел 6 июня 1992 года. После этого он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года.

Сайт Москва 24 подготовил подборку знаковых мест столицы, которые появились за время деятельности Юрия Лужкова в качестве мэра Москвы. Свой пост политик занимал в течение 18 лет.

Соболезнования в связи со смертью политика выразили Сергей Собянин и президент России Владимир Путин. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников также выразил соболезнования и заявил, что память экс-градоначальника увековечат в Москве.

