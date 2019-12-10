Памятник Петру, МКАД и храм Христа Спасителя: знаковые постройки Москвы эпохи Лужкова

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни. Он занимал пост градоначальника с 1992 по 2010 год, за это время успев заметно скорректировать архитектурный облик столицы. Москвичи далеко не все проекты принимали тепло, однако многие из них стали узнаваемыми, обсуждаемыми и даже культовыми. Москва 24 вспоминает знаковые места столицы при Юрии Лужкове.

Храм Христа Спасителя

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Одну из главных достопримечательностей Москвы возвели практически с нуля. Здесь, на Волхонке, располагался собор 1883 года постройки, однако в 1931 году его взорвали. Долгие годы там находился бассейн "Москва", но в 1994 году храм решили воссоздать. Лужков возглавил общественный и наблюдательный совет вместе с патриархом Алексием II. Храм Христа Спасителя внешне копирует предшественника и состоит из двух уровней, верхнего и нижнего храмов. Цокольный этаж занимает храм Спаса Преображения, который для служб открыли уже в 1996 году. Первая торжественная литургия в верхнем храме прошла в ночь с 6 на 7 января 2000 года.

"Москва-Сити"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Комплекс высоток на месте бывшей каменоломни в Пресненском районе столицы задумывался экс-мэром как деловой квартал. Это один из самых масштабных градостроительных проектов не только в Москве, но и в России за последнее десятилетие. Согласно задумке Лужкова, концепция объекта основывалась скорее на деловом предназначении комплекса, сейчас "Москва-Сити" – район не только деловой, но и социальной и культурной жизни. "Москва-Сити" сравнивают с парижским кварталом Дефранс и нью-йоркским Манхэттеном: в небоскребах расположились офисы и апартаменты, жилые дома, гостиничные номера, магазины, кафе и рестораны, смотровая площадка и ЗАГС.

МКАД и ТТК

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Юрий Лужков превратил обычную объездную дорогу в многополосное современное шоссе. Реконструкция МКАД шла в два этапа: в 1993–1994 годах установили освещение и ограждения на разделительной полосе. На втором этапе, в 1995–1998 годах, каждое направление расширилось до пяти полос. За это время построили 76 мостов и путепроводов, 53 пешеходных перехода, сложные транспортные развязки. Еще один дорожный проект бывшего мэра – Третье транспортное кольцо. Изначально это был советский проект, возрожденный Лужковым. По его замыслу, кольцо должно было разгрузить транспортные артерии столицы.

Монорельс

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Знаковый проект – наземная дорога, соединяющая станцию метро "Тимирязевская" и улицу Сергея Эйзенштейна и проходящая мимо телецентра и ВДНХ. Для каждой станции разработали индивидуальный проект, остановки оборудованы лестничными сходами, эскалаторами и лифтами для инвалидов. Монорельс должен был разгрузить дороги на севере Москвы. Первые поезда перевезли пассажиров в 2004 году. Сначала монорельс функционировал в экскурсионном режиме, а поездка стоила 50 рублей. В транспортный режим наземная дорога перешла в 2008 году. Среди горожан новый транспорт не прижился и с 2017 года работает в экскурсионном режиме.

Манежная площадь и ТЦ "Охотный ряд"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Манежная площадь в самом центре столицы – одно из самых популярных мест у туристов и еще одна локация, просто ассоциирующаяся с Юрием Лужковым. Площадь украшают фонтаны со скульптурами Зураба Церетели, лестницы, баллюстрады, клумбы. В 1997 году к 850-летию Москвы на площади открыли подземный ТЦ "Охотный ряд", который продолжил архитектурную концепцию площади. Несмотря на неоднозначную реакцию горожан, жизнь в торговом центре кипит с утра до вечера.

Памятник Петру Первому

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Снова работа Церетели, один из самых заметных и высоких памятников в России. Петр, возвышающийся на корабле, установлен на искусственном насыпном острове в месте разделения Москвы-реки и Водоотводного канала. Высота монумента – 98 метров, а "рост" Петра – 18 метров. Памятник открыли в 1997 году, в День 850-летия Москвы. Несущий каркас памятника сделан из нержавеющей стали, облицовка выполнена из бронзы самого высокого качества. Из позолоты выполнены свиток в руке Петра и Андреевские кресты на флагах. Интересно, что внутри памятника спрятана лестница, с помощью которой монумент поддерживают в надлежащем состоянии. Памятник не раз вызывал множество горячих споров между его сторонниками и противниками, но представить облик города без него теперь уже трудно.

Дом музыки

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Один из крупнейших в России филармонических залов возвели за два года – с 2000-го по 2002-й. Здание включает десять этажей, купол венчает скрипичный ключ высотой 9,5 метра, который весит более шести тонн (автор – Зураб Церетели), сложный роликовый механизм вращает эмблему. На Международном фестивале "Зодчество-2003" здание получило высокую оценку критиков. Дом музыки украсил Космодамианскую набережную и стал ее архитектурной доминантой.