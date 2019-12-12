Путин простился с Лужковым в храме Христа Спасителя

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя проститься с Юрием Лужковым. Президент положил букет красных роз к гробу экс-мэра и выразил соболезнования его жене его вдове Елене Батуриной.

Ранее Путин назвал экс-мэра Москвы ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком. "Мы сохраним добрую память о Юрии Михайловиче Лужкове, о его делах и начинаниях, служивших Москве и России. Самые глубокие соболезнования – родным и близким Юрия Михайловича", – отметил президент.

Только что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл завершил отпевание бывшего мэра Москвы. Прощание в храме продлится до 14:00. После церемонии Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Юрий Лужков умер 10 декабря в Германии в возрасте 83 лет. Ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.

Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром столицы вышел 6 июня 1992 года. После этого он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года.

Москва 24 подготовила подборку знаковых мест столицы, которые появились за время деятельности Юрия Лужкова в качестве мэра столицы. Свой пост политик занимал в течение 18 лет.

