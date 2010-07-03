Путин выразил соболезнования родным и близким Лужкова

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Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Юрия Лужкова. Он назвал экс-мэра Москвы ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком.

"С прискорбием узнал о кончине Юрия Михайловича Лужкова. Он был личностью поистине неординарного масштаба. Настоящим градоначальником столицы, которого уважали и которому доверяли москвичи. В сложные годы на переломе исторических эпох он многое сделал для развития Москвы, для того, чтобы она стала одним из лидеров возрождения России", – заявил президент, слова которого опубликованы на сайте Кремля.

Глава государства напомнил об искреннем отношении Лужкова к севастопольцам и морякам-черноморцам и его словах о том, что Севастополь – русский город.

"Мы сохраним добрую память о Юрии Михайловиче Лужкове, о его делах и начинаниях, служивших Москве и России. Самые глубокие соболезнования – родным и близким Юрия Михайловича", – заключил президент.

Ранее свои соболезнования выразил Сергей Собянин. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников также выразил соболезнования и заявил, что память экс-градоначальника увековечат в столице.

Юрия Лужкова не стало 10 декабря в возрасте 83 лет. По данным СМИ, он умер в Германии, где ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.

Экс-мэра похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. По ее словам, такое решение принято на основании обращения его родственников. Дату захоронения позже определят родные экс-мэра.

По некоторым данным, тело Лужкова перевезут в Москву из Мюнхена вечером 11 декабря. Посольство РФ в Германии поможет с доставкой тела на родину.

Для транспортировки тела семье покойного нужно собрать и перевести на немецкий язык все необходимые документы, чтобы предоставить ЗАГСу Мюнхена.

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Лужков управлял Москвой 18 лет. Столицу он возглавлял с 1992 по 2010 год.

Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. В 1958 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне Российский государственный университет нефти и газа) имени И. М. Губкина по специальности "инженер-механик".

С 1974 года работал в министерстве химической промышленности. Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром столицы вышел 6 июня 1992 года. После этого он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года.

