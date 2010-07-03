Путин выразил соболезнования родным и близким Лужкова

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Юрия Лужкова. Он назвал экс-мэра Москвы ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком.
"С прискорбием узнал о кончине Юрия Михайловича Лужкова. Он был личностью поистине неординарного масштаба. Настоящим градоначальником столицы, которого уважали и которому доверяли москвичи. В сложные годы на переломе исторических эпох он многое сделал для развития Москвы, для того, чтобы она стала одним из лидеров возрождения России", – заявил президент, слова которого опубликованы на сайте Кремля.
Глава государства напомнил об искреннем отношении Лужкова к севастопольцам и морякам-черноморцам и его словах о том, что Севастополь – русский город.
"Мы сохраним добрую память о Юрии Михайловиче Лужкове, о его делах и начинаниях, служивших Москве и России. Самые глубокие соболезнования – родным и близким Юрия Михайловича", – заключил президент.
Ранее свои соболезнования выразил Сергей Собянин. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников также выразил соболезнования и заявил, что память экс-градоначальника увековечат в столице.
Юрия Лужкова не стало 10 декабря в возрасте 83 лет. По данным СМИ, он умер в Германии, где ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.
Экс-мэра похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. По ее словам, такое решение принято на основании обращения его родственников. Дату захоронения позже определят родные экс-мэра.
По некоторым данным, тело Лужкова перевезут в Москву из Мюнхена вечером 11 декабря. Посольство РФ в Германии поможет с доставкой тела на родину.
Для транспортировки тела семье покойного нужно собрать и перевести на немецкий язык все необходимые документы, чтобы предоставить ЗАГСу Мюнхена.
Лужков управлял Москвой 18 лет. Столицу он возглавлял с 1992 по 2010 год.
Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. В 1958 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне Российский государственный университет нефти и газа) имени И. М. Губкина по специальности "инженер-механик".
С 1974 года работал в министерстве химической промышленности. Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром столицы вышел 6 июня 1992 года. После этого он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года.
Бывший мэр Москвы скончался в Германии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: