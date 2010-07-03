Юрий Лужков достойно решал стоявшие перед ним вызовы – Собянин

Фото: скриншот эфира телеканала ТВ Центр

Сергей Собянин рассказал о своих последних встречах и разговорах с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

"В последний период встречались довольно часто. В этом году – раза четыре или пять. Меня поражало, конечно: Юрий Михайлович всегда был в тонусе таком, и у него был драйв, он был заряжен делом, рассказывал про сельское хозяйство, про то предприятие, которым он занимался", – рассказал мэр в эфире телеканала ТВ Центр.

По словам Собянина, бывшего градоначальника было очень интересно послушать. "Общими вопросами обменивались, хозяйственные вопросы города практически не вмешивались в разговор. Чисто человеческое общение было", – отметил мэр столицы.

Собянин также подчеркнул, что у него с Лужковым не всегда были одинаковые взгляды на развитие Москвы. При этом градоначальник отметил, что никогда не критиковал и не критикует своих предшественников.

Юрий Лужков скончался 10 декабря в Германии в возрасте 83 лет. Ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.

12 декабря в храме Христа Спасителя пройдет отпевание и прощание с бывшим мэром столицы. Храм будет открыт с 7:00, но только для семьи и близких Лужкова. Вход для желающих проститься с ним будет открыт с 09:00. Церемония прощания продлится до 14:00, после чего Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Соболезнования в связи со смертью политика выразили Сергей Собянин и президент России Владимир Путин.

Сайт Москва 24 подготовил подборку знаковых мест столицы, которые появились за время деятельности Юрия Лужкова в качестве мэра Москвы. Свой пост политик занимал в течение 18 лет.