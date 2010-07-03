Юрий Лужков достойно решал стоявшие перед ним вызовы – Собянин

21:11
Фото: скриншот эфира телеканала ТВ Центр
Сергей Собянин рассказал о своих последних встречах и разговорах с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
"В последний период встречались довольно часто. В этом году – раза четыре или пять. Меня поражало, конечно: Юрий Михайлович всегда был в тонусе таком, и у него был драйв, он был заряжен делом, рассказывал про сельское хозяйство, про то предприятие, которым он занимался", – рассказал мэр в эфире телеканала ТВ Центр.
По словам Собянина, бывшего градоначальника было очень интересно послушать. "Общими вопросами обменивались, хозяйственные вопросы города практически не вмешивались в разговор. Чисто человеческое общение было", – отметил мэр столицы.
Собянин также подчеркнул, что у него с Лужковым не всегда были одинаковые взгляды на развитие Москвы. При этом градоначальник отметил, что никогда не критиковал и не критикует своих предшественников.
Юрий Лужков скончался 10 декабря в Германии в возрасте 83 лет. Ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.
12 декабря в храме Христа Спасителя пройдет отпевание и прощание с бывшим мэром столицы. Храм будет открыт с 7:00, но только для семьи и близких Лужкова. Вход для желающих проститься с ним будет открыт с 09:00. Церемония прощания продлится до 14:00, после чего Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.
Соболезнования в связи со смертью политика выразили Сергей Собянин и президент России Владимир Путин.
Сайт Москва 24 подготовил подборку знаковых мест столицы, которые появились за время деятельности Юрия Лужкова в качестве мэра Москвы. Свой пост политик занимал в течение 18 лет.
Москвичи несут цветы и свечи к столичной мэрии в память о Юрии Лужкове
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