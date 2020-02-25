Более 200 памятников архитектуры отреставрировано в Москве за год

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В прошлом году в столице отреставрировали 213 памятников архитектуры, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам замглавы столичного департамента культурного наследия Юлии Логиновой, среди них городские усадьбы, памятники промышленной и гражданской архитектуры и объекты садово-паркового искусства.
Комплекс работ памятника архитектуры традиционно начинается с его первичного обследования. Для этого нужно получить в департаменте культуры задание на проведение работ по сохранению, а затем разрешение на научно-исследовательские и изыскательские работы. Они включают в себя изучение архивных и справочных материалов, которые позволяют получить информацию о строительстве и эксплуатации здания в разные временные периоды. Этим, подчеркнула Логинова, занимаются историки и искусствоведы.
В то же время архитекторы и реставраторы проводят натурное исследование объекта – выезжают на место и изучают инженерные и конструктивные особенности здания, делают архитектурные обмеры и зондажи, копают шурфы, берут пробы исторических материалов.
Результаты этих исследований становятся основой для разработки проекта реставрации. В нем содержится эскиз объекта, пояснительная записка с перечнем и обоснованием всех архитектурных, конструктивных и объемно-пространственных решений, необходимых для воссоздания памятника.
Проектную документацию изучают и согласовывают специалисты департамента. После этого определяется подрядчик, который займется реализацией проекта.
Завершающий этап – это предоставление научно-реставрационного отчета на согласование департамент и последующая государственная приемка реставрационных работ.
Ранее стало известно, какие объекты были отреставрированы и восстановлены в Москве в 2019 году. В частности, работы коснулись легендарных фонтанов на ВДНХ, исторической сцены Школы современной пьесы и еще более тысячи зданий.
Что восстановили и отреставрировали в Москве в 2019 году
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