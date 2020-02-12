Реставрация Бахрушинского музея завершится к 2022 году

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Театральный музей имени Бахрушина отреставрируют к 2022 году, рассказал ТАСС директор музея Дмитрий Родионов.

По его словам, уже проведена масштабная реконструкция фасадов Главного дома, а во флигеле "Каретный сарай" появился новый выставочный зал.

Планируется сделать реставрацию всех памятников и на территории исторической усадьбы Бахрушина, а также филиалов в Москве и Зарайске, открыть Детский центр, модернизировать всю инфраструктуру музея.

Проект "Бахрушинский квартал" позволит музею создать современные комфортные условия для посетителей и сотрудников.

Директор музея рассказал, что любой объект, который требует реставрации или реконструкции – это большой комплекс работ. "Это большая, невидимая миру работа, без которой нельзя потратить ни одного рубля государственных денег", – отметил Родионов.

13 февраля вход на выставку "Уланова" в Театральном музее имени Бахрушина сделают бесплатным. Акцию приурочат к 155-летию основателя музея.

Выставка, посвященная 110-летию со дня рождения Галины Улановой, открылась 18 января и продлится до 22 марта.

Бахрушинский музей является крупнейшим хранителем коллекций театрального достояния России. В его фондах – эскизы костюмов и декораций, фотографии, сценические костюмы, программы и афиши спектаклей, редкие издания по театральному искусству и другое.

В Москве находятся Главное здание и девять филиалов музея. С декабря 2014 года открыто представительство музея в Ульяновске, а с 2017-го – филиал в Зарайске, на родине Бахрушиных.