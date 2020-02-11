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Культура

07:25

Выставку "Уланова" можно будет посетить бесплатно 13 февраля

культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вход на выставку "Уланова" в Театральном музее имени Бахрушина сделают бесплатным 13 февраля. Акцию приурочат к 155-летию основателя музея, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Выставка, посвященная 110-летию со дня рождения Галины Улановой, открылась 18 января и продлится до 22 марта.

В экспозиции представлены принадлежавшие балерине драгоценности, а также предметы ее личного гардероба – одежда, сумки и обувь модных мировых брендов.

В фондах Бахрушинского музея хранятся эскизы костюмов и театральных декораций, фотографии и портреты, сценические костюмы, программы и афиши спектаклей.

Также там хранятся редкие издания по театральному искусству, предметы декоративно-прикладного искусства и многое другое.

Музей русских гуслей и китайских арф (гуцинь) откроется на территории музейно-просветительского комплекса "Сокольники". Музей будет служить площадкой для международного гуманитарного сотрудничества.

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