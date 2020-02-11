Музей гуслей и гуциня откроют в столичном парке "Сокольники"

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

Музея русских гуслей и китайских арф (гуцинь) откроется в среду, 12 февраля на территории музейно-просветительского комплекса "Сокольники" в Москве.

Как сообщает пресс-служба парка, музей будет служить площадкой для международного гуманитарного сотрудничества и реализации культурно-просветительских программ. Предполагается, что посетители откроют для себя "глубокий и притягательный мир китайской и русской культуры".

Помимо инструментов в музее представят образцы, изготовленные руками культуролога Дмитрия Парамонова и мастера по созданию гуциня Се Цзяньдуна. На открытии выступят собиратель народных песен Сергей Старостин, а также основатель проекта "Этносфера" Сергей Филатов и другие.

Ранее стало известно, что музей московского транспорта откроется в "Гараже грузовых машин" на улице Новорязанской в столице в 2023-2024 годах.