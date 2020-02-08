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Культура

06:34

Третьяковка открыла продажу билетов на "Русскую сказку"

город досуг выставки культура

Фото: facebook.com/tretyakovgallery

Третьяковская галерея открыла продажу билетов на выставку "Русская сказка. От Васнецова до сих пор". Она откроется 22 февраля и продлится до 10 мая.

Экспозиция в Западном крыле Новой Третьяковки объединит работы Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой и других художников.

Как говорится на странице галереи в Facebook, впервые на выставке встретятся такие произведения Васнецова, как "Три царевны подземного царства", "Царевна-лягушка", "Иван-царевич на Сером Волке", передает "Вечерняя Москва".

Выставка будет иммерсивной. На ней классическое искусство будет стыковываться с современным. Куратором проекта выступает художник Алексей Трегубов.

Отмечается, что посетитель через погружение в стихии обитания хорошо известных героев и персонажей проделает физическое исследование сказочного мира.

В состав проекта войдут произведения из собраний Третьяковской галереи, Русского музея, Московского музея современного искусства. Экспозицию дополнит образовательная программа, включая показы кино.

Директор музея Зельфира Трегулова ранее заявила, что в 2019 году число посетителей Третьяковской галереи выросло на 30 процентов. По ее словам, всего музей посетили почти три миллиона человек.

Почти 3 млн человек посетили Третьяковскую галерею за 2019 год

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