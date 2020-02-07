Праздник в честь 130-летия Пастернака пройдет на ВДНХ

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Праздничные мероприятия в честь 130-летия со дня рождения поэта и писателя Бориса Пастернака проведут на ВДНХ, передает портал мэра и правительства Москвы.

10 февраля в лектории павильона "Рабочий и колхозница" пройдет творческий вечер, а 14 февраля в центре славянской письменности "Слово" состоится мастер-класс по стихосложению.

Вечер пройдет в формате театрального квартирника, где у гостей будет возможность продекламировать со сцены свои любимые стихи.

Гостей также ждет выступление театрального коллектива Dead Poets Band. Артисты прочитают стихи Пастернака и отрывки из воспоминаний его современников.

На мастер-классе преподаватель факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Егор Сартаков расскажут, как правильно читать стихи, что такое ритм и многое другое.

Пастернак родился 10 февраля 1890 года в Москве. В 1912 году окончил Московский университет, но за дипломом не пришел. В 1958 году был награжден Нобелевской премией по литературе за роман "Доктор Живаго".

Книга вышла в свет сначала в Италии в 1957 году, а затем в Нидерландах, Великобритании и США. В результате писатель был подвергнут травле со стороны советского правительства и ряда коллег, после чего отказался от премии.

В августе 2019 года экс-министр культуры Владимир Мединский подарил режиссеру Квентину Тарантино в Москве факсимильное издание первой книги стихов Бориса Пастернака "Близнец в тучах", выпущенное в 1913 году. Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.