Не ради награды: от каких премий отказывались знаменитости

8 октября 1906 года вошло в историю как день, когда Лев Толстой отказался от присуждения ему Нобелевской премии по литературе. Редакция портала Москва 24 решила вспомнить, кто еще из литераторов, ученых, артистов и других влиятельных людей отказывался от престижных наград и почему.

Нобелевская премия

Льву Толстому Нобелевскую премию присудить даже не успели – узнав, что его кандидатура будет рассматриваться (и с большой долей вероятности победит), писатель направил письмо своему знакомому, финскому писателю Арвиду Ярнефельту, имевшему много знакомых в литературных кругах Европы. В послании писатель попросил Ярнефельта "постараться сделать так", чтобы ему не стали присуждать награду. Просьба была выполнена, и премию отдали итальянскому поэту Джозуэ Кардуччи. Основная причина, по которой Толстой отказался от "нобелевки", – прилагающийся к ней денежный приз, представлявший для философа "большое затруднение". Считавший деньги источником зла, русский мыслитель, таким образом, остался до конца верен своим убеждениям.

Толстой был не единственным писателем, отказавшимся от литературного "нобеля". Так, Борису Пастернаку, удостоившемуся приза за "значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа" в 1958 году фактически пришлось против своей воли отказаться от награды из-за травли, которой он подвергся сразу после объявления результатов премии от власти, прессы и литературного сообщества – дошло даже до обвинений в измене Родине. Правда, уже впоследствии, в 1989 году, на следующий год после первой официальной публикации "Доктора Живаго" в СССР, медаль Нобелевского лауреата была вручена в Стокгольме сыну литератора Евгению Пастернаку.

Вынужденно отказаться от премии пришлось и Александру Солженицыну, удостоенному награды в 1970 году за "нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы". Писатель все же получил свою премию через несколько лет, когда был выслан из страны "за систематическое совершение действий, не совместимых с принадлежностью к гражданству СССР и наносящих ущерб СССР".

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Один из самых активных "борцов" с официальными премиями самого разного масштаба – Жан-Поль Сартр. В 1945 году он отказался от ордена Почетного легиона, а в 1964 году – от Нобелевской премии. Отвергнув награду за "богатое идеями, пронизанное духом свободы и поисками истины творчество, оказавшее огромное влияние на наше время", он написал целое заявление, где перечислил причины, заставившие его принять такое решение. В тексте Сартр отметил, что считает должным всегда отклонять официальные знаки отличия, дабы оставаться независимым. Из числа объективных причин он выделил тот факт, что по сути Нобелевская премия является адресованной "писателям Запада или "мятежникам" с Востока", и посетовал на то, что она была присуждена Пастернаку, а не Шолохову. Несомненно, это письмо явилось одной из причин, помогших Шолохову получить свою награду уже в следующем году.

Скандал в литературном сообществе вызвал и отказ Эльфриды Елинек приехать в Стокгольм за премией в 2004 году. Вместо этого писательница прислала на церемонию видеопослание, в котором отметила, что, хоть она и очень рада получить премию, но в то же время не чувствует себя достойной ее и в целом не хочет превращаться в публичную персону. Отсутствие на церемонии награждения она оправдала своей агорафобией – боязнью открытого пространства и большого скопления людей.

Филдсевская премия

Пожалуй, самый знаменитый отказ от премий в научной среде – это случай Григория Перельмана, отказавшегося в 2006 году от "математического нобеля" – премии Филдса – за доказательство гипотезы Пуанкаре, находившейся в числе семи проблем тысячелетия по версии американского института Клэя. Позже, в 2010 году, ученый отказался и от "Премии тысячелетия", присужденной ему институтом, и от сопутствовавшего ей миллиона долларов. Среди причин он назвал "несогласие с организованным математическим сообществом" и упомянул другого достойного претендента на ту же награду – американского математика Ричарда Гамильтона.

Фото: АР/JOHNNY GREEN

Орден Британской империи

Много известных имен и среди тех, кто решил отказаться от ордена Британской империи. Это и Альфред Хичкок (отказался от премии в 1962 году, но все же принял звание рыцаря-командора в 1980 году), и Дэвид Боуи ("Я правда не понимаю, зачем это нужно"). Джон Леннон вернул награду в 1969 году из протеста "против участия Британии в нигерийско-биафрском конфликте, против нашей поддержки Америки во Вьетнаме, а также в знак протеста против того, что мой сингл "Cold Turkey" провалился в хит-парадах". Скульптор Генри Мур отказался от рыцарского звания в 1951 году, писатель Олдос Хаксли – в 1959. Не пожелал стать рыцарем и режиссер Дэнни Бойл.

Орден Почетного легиона

"Отказников" много и у французской национальной награды – ордена Почетного легиона. Это и Пьер Кюри, и примкнувшая к нему в нелюбви к официальным наградам Мария Склодовская-Кюри, экономист и писатель Тома Пикетти ("потому что государство не вправе решать, кто заслуживает почета"), поэт и композитор Жорж Брассенс, композитор Гектор Берлиоз, художник Оноре Домье, писатели Луи Арагон и Альбер Камю, Симона де Бовуар, а также актриса, певица и фоотмодель Брижит Бардо.

Оскар

Главная кинопремия мира "Оскар" за свою историю также не обошлась без эксцессов с демонстративным отказом от принятия статуэтки. Одним из первых бунтарей был Джордж Кэмпбелл Скотт – актер, режиссер и продюсер, ставший лауреатом в 1971 году за роль в фильме "Паттон". Он вернул свою статуэтку в киноакадемию, аргументировав это тем, что любое исполнение драматической роли уникально и не поддается градации, так что ему не хотелось бы конкурировать с другими актерами за обладание наградой. И вообще, по характеристике Скотта, церемония "Оскара" была просто-напросто "чертовым парадом мяса".

Еще больше резонанса вызвал отказ от премии Марлона Брандо – на церемонию 1972 года, в ходе которой он получил вторую в своей карьере статуэтку (на этот раз – за лучшую мужскую роль в фильме "Крестный отец"), он послал вместо себя индианку Сачин Литлфетер, главу Национального комитета по созданию позитивного образа коренных американцев. Выйдя на сцену, она зачитала обращение актера, согласно которому он отказывался от премии в качестве протеста против дискриминации индейцев в американском обществе и киноиндустрии. Публика такой жест не совсем оценила – уже в начале речи девушку попытались освистать (правда, в то же время раздавались и редкие одобрительные хлопки).

Другой известный ниспровергатель авторитетов, остающийся верным однажды выбранной роли – Жан-Люк Годар, после некоторых колебаний решивший не ехать в США за почетной премией за вклад в кино в 2010 году, мотивировав это тем, что он слишком стар для дальних путешествий ради "куска металла" – на время присуждения премии режиссеру было 79 лет. Правда, от самой награды он отказываться все-таки не стал.

Лиза Минаева