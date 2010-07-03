Мединский подарил Тарантино книгу стихов Пастернака

Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/ZUMA/Regina Wagner
Министр культуры РФ Владимир Мединский подарил режиссеру Квентину Тарантино факсимильное издание первой книги стихов Бориса Пастернака "Близнец в тучах", выпущенной в 1913 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
В ведомстве уточнили, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака, и в свой последний визит в Москву в 2004 году побывал на могиле поэта в Переделкине.
В этот приезд Тарантино посетил Московский Кремль. Экскурсию по территории Кремля для режиссера провели министр культуры Владимир Мединский и генеральный директор музея Елена Гагарина.
Тарантино приехал в Москву на премьеру своего фильма "Однажды... в Голливуде". Премьера картины состоится в среду, 7 августа. Пресс-конференцию режиссера можно посмотреть здесь.
Действие нового фильма происходит в Голливуде в 1969 году, на закате его "золотого века". Популярный актер Рикк Далтон (Леонардо ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.
В начале июля Квентин Тарантино заявил о возможном завершении режиссерской карьеры после выхода фильма "Однажды... в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
"Если фильм хорошо примут, то я не буду снимать десятый. Может быть, я остановлюсь прямо сейчас! Может быть, я остановлюсь, пока я на пике. Посмотрим!" – поделился режиссер.
Тарантино рассказал, что прошел путь режиссера до конца и теперь готов писать книги о кино и пьесы для театра. "Я по-прежнему буду творить. Просто я думаю, что уже отдал фильмам все, что мог", – заключил режиссер.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: