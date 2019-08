Мединский подарил Тарантино книгу стихов Пастернака

Фото: ТАСС/ZUMA/Regina Wagner

Министр культуры РФ Владимир Мединский подарил режиссеру Квентину Тарантино факсимильное издание первой книги стихов Бориса Пастернака "Близнец в тучах", выпущенной в 1913 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ведомстве уточнили, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака, и в свой последний визит в Москву в 2004 году побывал на могиле поэта в Переделкине.

В этот приезд Тарантино посетил Московский Кремль. Экскурсию по территории Кремля для режиссера провели министр культуры Владимир Мединский и генеральный директор музея Елена Гагарина.

Тарантино приехал в Москву на премьеру своего фильма "Однажды... в Голливуде". Премьера картины состоится в среду, 7 августа. Пресс-конференцию режиссера можно посмотреть здесь.

Действие нового фильма происходит в Голливуде в 1969 году, на закате его "золотого века". Популярный актер Рикк Далтон (Леонардо ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

В начале июля Квентин Тарантино заявил о возможном завершении режиссерской карьеры после выхода фильма "Однажды... в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).

"Если фильм хорошо примут, то я не буду снимать десятый. Может быть, я остановлюсь прямо сейчас! Может быть, я остановлюсь, пока я на пике. Посмотрим!" – поделился режиссер.

Тарантино рассказал, что прошел путь режиссера до конца и теперь готов писать книги о кино и пьесы для театра. "Я по-прежнему буду творить. Просто я думаю, что уже отдал фильмам все, что мог", – заключил режиссер.