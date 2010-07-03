Квентин Тарантино заявил о возможном завершении режиссерской карьеры после выхода фильма "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood). Об этом сообщает издание GQ.
"Если фильм хорошо примут, то я не буду снимать десятый. Может быть, я остановлюсь прямо сейчас! Может быть, я остановлюсь, пока я на пике. Посмотрим!" – поделился режиссер.
Тарантино рассказал, что прошел путь режиссера до конца и теперь готов писать книги о кино и пьесы для театра. "Я по-прежнему буду творить. Просто я думаю, что уже отдал фильмам все, что мог", – заключил Тарантино.
Ранее Тарантино заявлял, что после десятого фильма завершит кинокарьеру. При этом он не исключал, что может снять кино и в 75 лет, если ему этого захочется.
"Однажды в Голливуде" – девятый по счету фильм Квентина Тарантино. История повествует о жизни экс-звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Главные роли в фильме исполняют Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Премьера фильма намечена на 8 августа 2019 года.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.