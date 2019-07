Фото: ТАСС/Zuma

Квентин Тарантино заявил о возможном завершении режиссерской карьеры после выхода фильма "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood). Об этом сообщает издание GQ.

"Если фильм хорошо примут, то я не буду снимать десятый. Может быть, я остановлюсь прямо сейчас! Может быть, я остановлюсь, пока я на пике. Посмотрим!" – поделился режиссер.

Тарантино рассказал, что прошел путь режиссера до конца и теперь готов писать книги о кино и пьесы для театра. "Я по-прежнему буду творить. Просто я думаю, что уже отдал фильмам все, что мог", – заключил Тарантино.

Ранее Тарантино заявлял, что после десятого фильма завершит кинокарьеру. При этом он не исключал, что может снять кино и в 75 лет, если ему этого захочется.

"Однажды в Голливуде" – девятый по счету фильм Квентина Тарантино. История повествует о жизни экс-звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Главные роли в фильме исполняют Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Премьера фильма намечена на 8 августа 2019 года.