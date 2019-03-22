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Культура

22 марта, 14:43

"Однажды в Голливуде": что известно о новом фильме Квентина Тарантино

культура кино weekend

Этим летом в прокат выйдет "Однажды в Голливуде" – девятый фильма Квентина Тарантино и первый, который он снял с 2015 года. Собрали все, что известно о картине, которая заранее претендует на статус культовой.

Видео: YouTube/SonyPicturesRU

60-е, Голливуд

Место действия – Лос-Анджелес, время – 60-е. Из первых же слухов о новой работе Тарантино было понятно, что сюжет будет связан с убийством Чарльза Мэнсона: в 1969 году он со своей сектой напал на особняк в Беверли Хиллз и убил четырех человек, в том числе беременную жену режиссера Романа Полански, актрису Шэрон Тейт. Причины резни были сложно объяснимыми – с этого убийства, по мнению Мэнсона, должна была начаться межрасовая война, за которой последует апокалипсис.

Фото: imdb.com

Лео и Брэд в роли актеров

О том, что в фильме снимутся Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, теперь уже постоянный актер Тарантино, тоже было известно давно, однако о сюжете почти ничего не сообщалось. Трейлер внес некоторую ясность: Ди Каприо играет некого Рика Далтона, ТВ-актера, Питт – его дублера Клифф Бута. Оба пытаются пробиться в кино. Можно пофантазировать, что вокруг их конкуренции и будет строиться сюжет фильма.

Фото: imdb.com

Марго Робби и другие

Впервые в фильме Тарантино снимается Марго Робби – в "Однажды в Голливуде" ей досталась роль Шэрон Тейт, убитой жены Полански. Кроме того, на экране появятся Майк Мо в роли Брюса Ли, Рафаль Заверуха в роли молодого Романа Полански и Дэймон Херриман в образе маньяка Мэнсона. Звездную компанию дополнили Аль Пачино, Тим Рот, Курт Рассел и Дакота Фаннинг. Также в фильме свою последнюю роль сыграл звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Люк Перри.

Фото: imdb.com

Стиль – все

Первые кадры из "Однажды в Голливуде" появились прошлым летом (съемки проходили с июня по ноябрь 2018). О новом фильме Тарантино тогда было известно немного, но оценить стиль героев поклонникам Тарантино это не помешало. Кожаные куртки, голубые джинсы, яркие майки и геометрические платья напомнили о моде 60-х и породили в интернете множество шуток. Например, героев Ди Каприо и Питта поместили на обложку журнала "Советский экран".

Фото: imdb.com

Поклон классику

Название нового фильма Тарантино отсылает к "Однажды в Америке" (1983) Серджио Леоне. Итальянец Леоне был одним из основателей жанра спагетти-вестернов (на его счету шедевры жанра – "Хороший, плохой, злой" и "За пригоршню долларов"). В любви к этому режиссеру не раз признавался Тарантино, так что реверанс в его сторону не удивителен. Интересно, останется он только в заголовке или отсылки к работам Леоне будут и в фильме.

Екатерина Загвоздкина

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