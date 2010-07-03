Мослекторий расскажет, почему Тарантино – мастер диалогов и кровавых сцен

15 июля в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция на тему: "Тарантино – мастер диалогов и кровавых сцен".
Новая лента Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", сорвавшая аплодисменты в Каннах, в российский прокат выходит в августе. Это повод поговорить не только о фильме-новинке, но и вспомнить лучшие картины культового режиссера.
Что отличает его ленты от цитируемых им вестернов, триллеров и азиатских боевиков? Почему Тарантино по-прежнему вдохновляется именно шедеврами старого кинематографа? Что важнее в творчестве режиссера: жестокость или сентиментальность, религиозность или черный юмор, политкорректность или острая сатира?
Стоит ли ждать новых откровений от премьеры, окруженной серией запретов на спойлеры? Об этом расскажет Дмитрий Скворцов, кандидат философских наук, специалист в области герменевтики киноязыка.
Смотрите лекцию 15 июля в 19:00 на этой странице или портале "Мослекторий". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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