Глава Центрального командования ВС США прибыл в Израиль

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В Израиль прибыл глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Американский генерал проведет ряд встреч с военным руководством Израиля. Согласно данным газеты, эти встречи пройдут на фоне "подготовки Армии обороны Израиля к ответу на атаку баллистических ракет Ирана".

Ракетная атака Ирана на Израиль произошла вечером 1 октября. Корпус стражей исламской революции назвал атаку ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана.

В свою очередь, военные Израиля пообещали "выбрать время" и ответить на ракетную атаку.