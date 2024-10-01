Иран заявил о нанесении ракетного удара по Израилю

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в Иране заявил о нанесении ракетного удара по Израилю, передает агентство Tasnim.

Как отмечается в заявлении, Иран начал атаку в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана. Баллистические ракеты были выпущены "по важным военным целям и объектам сферы безопасности".

В Иране назвали удар по Израилю законным ответом на нарушение суверенитета страны. При этом в КСИР подчеркнули, что Израиль столкнется с последующими "сокрушительными атаками", если отреагирует на действия Ирана.

Ранее стало известно, что Иран запустил около 400 ракет по территории Израиля. Сирены воздушной тревоги звучали в районах по всему еврейскому государству. Армия Израиля заявила, что сделает все необходимое для защиты граждан.

До этого Израиль атаковал западные районы столицы Сирии Дамаска. Авиаудары по Дамаску, согласно данным местного телеканала, стали наноситься одновременно с началом военной операции Израиля на юге Ливана. Израильские самолеты как минимум три раза выпускали ракеты по городу. В результате атаки три человека погибли и девять пострадали.