Три человека погибли при атаке Израиля на столицу Сирии

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Три человека погибли и девять пострадали в результате воздушной атаки Израиля на столицу Сирии Дамаск. Об этом со ссылкой на сирийское государственное телевидение сообщает РИА Новости.

"Примерно в 02:05 израильский противник начал воздушную агрессию с использованием военных самолетов и беспилотников со стороны оккупированных сирийских Голан, атаковав ряд точек в городе Дамаске. Наши средства ПВО отреагировали на ракеты и беспилотники и поразили большинство из них. В результате агрессии погибли три мирных жителя и пострадали еще девять", – заявили на телевидении.

Кроме того, в результате атаки пострадала частная собственность.

В ночь на 1 октября израильская армия сообщила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Целями данной операции в армии назвали объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболла".

Одновременно с началом операции в Ливане Израиль атаковал западные районы Дамаска. Израильские самолеты как минимум трижды выпустили ракеты по городу, после атаки в городе начался пожар.