Израиль нанес ракетные удары по столице Сирии

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Израиль атаковал западные районы столицы Сирии Дамаска. Об этом со ссылкой на государственное телевидение Сирии сообщает РИА Новости.

Авиаудары по Дамаску, согласно данным телеканала, стали наноситься одновременно с началом военной операции Израиля на юге Ливана. Израильские самолеты как минимум трижды выпускали ракеты по городу.

Сообщается, что в городе начался пожар, в результате атаки погибли и были ранены мирные жители.

В ночь на 1 октября израильская армия сообщила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Целями данной операции в армии назвали объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболла".

До этого СМИ писали, что Израиль нанес две серии авиаударов по объектам в сирийских провинциях Дамаск, Тартус, Хомс и Хама. По информации журналистов, под удар попал научно-исследовательский центр в провинции Хама, также на одной из дорог в районе Хейр-Аббас в городе Масьяф начался крупный пожар. Предварительно, погибли не менее четырех человек, еще 15 пострадали.