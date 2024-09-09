Al Hadath: Израиль нанес серию авиаударов по Сирии

Фото: ТАСС/Zuma

Израиль нанес авиаудары по объектам в сирийских провинциях Дамаск, Тартус, Хомс и Хама. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Al Hadath.

Согласно данным телеканала, израильские истребители нанесли две серии авиаударов, под которые также попал научно-исследовательский центр в провинции Хама.

Отмечается, что в результате авианалета на одной из дорог в районе Хейр-Аббас в городе Масьяф в провинции Хама начался крупный пожар.

По первоначальным данным, в результате израильской атаки погибли не менее 4 человек, еще 15 были ранены.

23 августа самолеты израильских ВВС также нанесли удары по объектам в центральной части Сирии. Тогда сирийским ПВО удалось сбить часть воздушных целей, семь человек получили ранения.