23 августа, 21:53Политика
Израильские ВВС нанесли удары по объектам в центральной части Сирии
Фото: AP Photo/Ohad Zwigenberg
Самолеты израильских ВВС нанесли удары по объектам в центральной части Сирии. Семь человек получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства обороны САР.
"Сегодня в районе 19:35 враждебный Израиль нанес удары из воздушного пространства северного Ливана по объектам в центральной части", – говорится в заявлении.
Отмечается, что также был нанесен материальный ущерб. Согласно коммюнике, сирийским ПВО удалось сбить часть воздушных целей.
В конце июля СМИ писали о том, что израильская армия обстреляла из тяжелой артиллерии 15 населенных пунктов на востоке и юге Ливана.
В частности, в районе Баальбека на востоке Ливана израильские военные обстреляли из тяжелой артиллерии город Тария, а в округе Бинт-Джбейль на юге Ливана подвергли бомбардировке населенные пункты Айта аш-Шааб, Ярун, Рамию и Айтарун.
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