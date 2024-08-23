РИА Новости: взрывы прозвучали над Дамаском, работает ПВО

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Звуки взрывов прозвучали в центре Дамаска, была видна работа систем ПВО, передает РИА Новости.

По сообщениям местных СМИ, силы ПВО Сирии отражают атаки Израиля в пригороде Дамаска.

В конце июля СМИ писали о том, что израильская армия обстреляла из тяжелой артиллерии 15 населенных пунктов на востоке и юге Ливана.

В частности, по информации журналистов, в районе Баальбека на востоке Ливана израильские военные обстреляли из тяжелой артиллерии город Тария, а в округе Бинт-Джбейль на юге Ливана подвергли бомбардировке населенные пункты Айта аш-Шааб, Ярун, Рамию и Айтарун.