Bloomberg: Иран может нанести удар по инфраструктуре израильской Хайфы

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Иран либо проиранские группы могут ударить по инфраструктуре рядом с городом Хайфа, чтобы избежать жертв среди мирных граждан Израиля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, это может стать одним из ответов на убийство председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. При этом планируется избежать жертв среди мирного населения, чтобы не вызвать "разрушительный ответ Израиля".

Еще одним вариантом ответа, по информации источника, может стать более масштабный удар, предположительно, по опреснительным установкам Израиля, ядерному реактору или другим военным объектам страны. Также возможна "разрушительная кибератака" со стороны Ирана.

Исмаил Хания погиб в результате удара снарядом малой дальности с боеголовкой. Как уточнили ВС Ирана, операция по убийству политика была разработана и осуществлена Израилем при поддержке Штатов. В ответ на это верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении прямого удара по Израилю.

После гибели Хании новым руководителем политбюро палестинского радикального движения стал глава ХАМАС в Газе Яхья Синвар.