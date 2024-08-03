КСИР Ирана: Хания был убит выстрелом снаряда с боеголовкой массой около 7 кг

03 августа, 16:32Политика
Фото: AP Photo/Ikram Suri
Глава политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания погиб в результате удара израильской армии снарядом малой дальности с боеголовкой, масса которой стаставляла около 7 килограммов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Кроме того, вооруженные силы страны подчеркнули, что эта спецоперация была разработана и осуществлена Израилем при поддержке США.
Представители КСИР заверили, что отомстят за смерть Хании. Ответом на это станет "суровое наказание, которое осуществится подходящим образом в подходящем месте и времени".
О смерти главы политбюро ХАМАС стало известно утром 31 июля. По данным СМИ, ракету запустили из другой страны – удар по зданию был нанесен с воздуха.
Согласно заявлению КСИР, вместе с Ханией погиб его телохранитель. Ответственность за убийство политика в ХАМАС возложили на США и Израиль.
Позже верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении прямого удара по Израилю в ответ на убийство Хании.
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