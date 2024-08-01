Генсек "Хезболлы" Насрулла: убийство Хании укрепило силы сопротивления

Фото: ТАСС/Zuma

Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране укрепило силы сопротивления. Об этом заявил генсекретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.

"Мы – партнеры ХАМАС в сопротивлении и мученичестве, и мы добьемся неизбежной победы", – цитирует его РИА Новости.

Насрулла добавил, что сейчас они находятся в "открытом сражении на всех фронтах" и оно переходит на "новый уровень".

Хания погиб в результате прямого попадания ракеты в Тегеране. В момент удара он находился в спальне, где останавливался на ночь. Смерть главы политического бюро ХАМАС подтвердили в самом движении. Отмечается, что он был убит в результате "вероломного" налета сионистов на резиденцию после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.

В МИД РФ назвали гибель главы политбюро ХАМАС абсолютно неприемлемым политическим убийством. Ответственность за убийство политика в ХАМАС возложили на США и Израиль. Однако госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что страна не причастна к преступлению, а также не знала о его подготовке.