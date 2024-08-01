Армия Израиля подтвердила ликвидацию лидера боевого крыла ХАМАС

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выступила с подтверждением ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа. Он погиб в районе Хан-Юнисе в результате удара, нанесенного силами страны 13 июля, сообщается в телеграм-канале армии.

Представители Вооруженных сил страны уточнили, что данный обстрел был осуществлен истребителями ЦАХАЛ. Гибель Дейфа подтвердилась после разведывательной оценки обстановки.

Ранее был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. О его смерти стало известно 31 июля. По данным СМИ, ракета была запущена из иностранного государства – удар по зданию нанесли с воздуха в 02:00 по местному времени (01:30 по московскому).

В момент гибели глава политбюро ХАМАС находился в специальной резиденции на севере Тегерана, предназначенной для ветеранов боевых действий. Согласно заявлению Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), вместе с Ханией был убит его телохранитель.

Ответственность за убийство политика в ХАМАС возложили на США и Израиль. Однако госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что страна не причастна к преступлению и не знала о его подготовке.