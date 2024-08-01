Церемония прощания с главой политбюро ХАМАС Ханией началась в Тегеране

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В Тегеране началась церемония прощания с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией, передает РИА Новости.

В рамках мероприятия спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф произнес речь, а верховный лидер страны Али Хаменеи прочитал заупокойную молитву над телом Хании. Кроме того, гроб с телом главы политбюро пронесут по улицам города, чтобы жители также смогли с ним попрощаться.

Шествие пройдет от территории Тегеранского университета в сторону площади Азади. Многие присутствующие пришли с флагами Ирана, Палестины, ХАМАС, а также Ирака. Участники несут с собой портреты Хании и ряда погибших иранских политических и военных лиц, скандируя лозунг "Смерть Израилю!".

О смерти Хании стало известно 31 июля. Как пишут СМИ, ракета была запущена из иностранного государства – удар по зданию был нанесен с воздуха в 02:00 по местному времени (01:30 по московскому).

В момент гибели глава политбюро ХАМАС находился в специальной резиденции на севере Тегерана, предназначенной для ветеранов боевых действий. Согласно заявлению Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), вместе с Ханией был убит его телохранитель.

Ответственность за убийство политика в ХАМАС возложили на США и Израиль. Однако госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что страна не причастна к преступлению и не знала о его подготовке.