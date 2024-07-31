Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране

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Палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате удара Израиля. Об этом со ссылкой на заявление движения сообщает РИА Новости.

"Движение исламского сопротивления ХАМАС выражает соболезнования сыновьям нашего великого палестинского народа <...> Исмаил Хания, глава движения <...> был убит в результате вероломного налета сионистов на его резиденцию в Тегеране после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана", – указано в сообщении.

Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что в настоящее время ведется расследование произошедшего, его результаты будут объявлены позднее. Там также подтвердили гибель Хании, который вместе с одним из своих телохранителей "принял мученическую смерть".

На данный момент в Израиле не прокомментировали сообщения о смерти главы политбюро ХАМАС.

Ранее Хания сообщал, что его трое сыновей и несколько внуков погибли в Газе из-за израильского удара. По его словам, из-за действий Израиля он потерял "не менее 60 членов семьи".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре 2023 года, когда радикалы из сектора Газа выпустили тысячи ракет в сторону Израиля. Они также захватили мирных жителей и военных в качестве заложников. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

