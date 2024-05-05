Нетаньяху: Израиль готов заключить перемирие в Газе в обмен на освобождение заложников

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о готовности заключить временное перемирие в боевых действиях в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии политика.

"Израиль был и по-прежнему готов заключить перемирие, чтобы освободить наших похищенных. Это то, что мы сделали, когда освободили 124 заложника и вернулись к бою, и это то, что мы готовы сделать сегодня", – указали в канцелярии.

Ранее СМИ писали, что Турция 2 мая приостановила все торговые отношения с еврейским государством. В ответ на это министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал решение Турции "поведением диктатора".

Позже в турецком МИД заявили, что ограничения будут сняты только после прекращения огня в Газе и обеспечения бесперебойной доставки гумпомощи.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре 2023 года, когда радикалы из сектора Газа выпустили тысячи ракет в сторону Израиля. Они также захватили мирных жителей и военных в качестве заложников. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".