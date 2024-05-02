Ограничения Турции против Израиля будут действовать до прекращения огня в Газе

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Министерство торговли Турции подтвердило полное прекращение товарооборота с Израилем, ограничения будут сняты только после прекращения огня в секторе Газа и обеспечения бесперебойной доставки гумпомощи. Об этом сообщает РИА Новости.

"Турция будет строго и решительно осуществлять эти новые меры", – указано в сообщении.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Турция приостановила все торговые отношения с Израилем. Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал решение Анкары "поведением диктатора".

В апреле власти Турции ввели первые ограничения на экспорт товаров в Израиль в связи с продолжающимися ударами израильской армии по сектору Газа. Тогда санкции коснулись 54 товаров, среди которых авиационное топливо, моторные масла и минеральные удобрения.