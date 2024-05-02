Bloomberg: Турция остановила весь экспорт и импорт с Израилем

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Турция приостанавливает все торговые отношения с Израилем. Об этом со ссылкой на турецких чиновников сообщает агентство Bloomberg.

"Турция с четверга прекратила весь экспорт и импорт в и из Израиля", – указано в сообщении.

Отмечается, что Анкара еще не объявила об этом решении официально и не сообщала об условиях, при которых торговля между странами может быть возобновлена.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал решение Турции "поведением диктатора, который попирает интересы турецкого народа и бизнес-сообщества, игнорируя при этом международные торговые соглашения".

В апреле власти Турции ввели ограничения на экспорт товаров в Израиль в связи с продолжающимися ударами израильской армии по сектору Газа. Тогда ограничения коснулись 54 товаров, среди которых авиационное топливо, моторные масла и минеральные удобрения.