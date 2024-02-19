Бразилия отозвала посла в Израиле – СМИ

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отозвал своего посла в Тель-Авиве Фредерико Майеру для того, чтобы обсудить ситуацию, связанную с высказыванием бразильского лидера, который сравнил действия Израиля в секторе Газа с преступлениями Адольфа Гитлера. Об этом передает издание Folha de S.Paulo.

Как сообщает источник, такая мера стала реакцией на вызов посла Бразилии для выговора со стороны МИД Израиля.

Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лулу да Силва теперь является персоной нон грата. Поводом для этого послужили слова бразильского лидера, который сравнил Израиль с Германией во времена фюрерства Адольфа Гитлера.



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