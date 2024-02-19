Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата

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Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лулу да Силва теперь является персоной нон грата. Об этом министр сообщил перед разговором с бразильским послом, который был вызван в иерусалимский музейно-исследовательский комплекс изучения Холокоста Яд Вашем, пишет газета Yedioth Ahronoth.

Поводом для этого послужили слова бразильского лидера, который сравнил Израиль с Германией во времена фюрерства Адольфа Гитлера.

"Я хотел бы передать президенту, что мы не простим его и что он является нежелательной персоной в Израиле, пока он не откажется (от своих слов. – Прим. ред.) и не извинится", – сказал министр.

Между тем израильское правительство единогласно одобрило декларацию о невозможности одностороннего признания палестинского государства и противодействии международному давлению в вопросе урегулирования.

В канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху уточнили, что документ содержит два пункта. Первый подразумевает то, что Израиль полностью отвергает требования по постоянному урегулированию ситуации с Палестиной, а второй – Тель-Авив будет и дальше выступать против одностороннего признания палестинской стороны как государства.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре прошлого года. Сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет, а боевики радикального палестинского движения ХАМАС атаковали приграничные районы и взяли в заложники военных и мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала проведение операции "Железные мечи".

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