Турция 26 февраля сделает заявление на слушаниях по делу Израиля в Международном суде

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Турция 26 февраля сделает заявление в Международном суде на слушаниях по делу Израиля. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

"Двадцать шестого февраля Турция выступит с заявлением на слушаниях в Международном суде ООН, посвященных правовым последствиям действий Израиля на оккупированных палестинских территориях", – указано в сообщении.

Иск в отношении Израиля в Международный суд ООН в Гааге поступил от ЮАР в связи с предполагаемым геноцидом в секторе Газа. 26 января суд вынес промежуточное решение о временных мерах в отношении Израиля.

Суд обязал израильские власти принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, а также наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев и обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района. Однако, несмотря на запрос ЮАР, суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно призывал Израиль прислушаться к призывам международного сообщества и немедленно прекратить военную операцию и массовые убийства в секторе Газа.

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