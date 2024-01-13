Небензя заявил, что США способствуют расползанию ближневосточного конфликта на весь регион

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США и их союзники злоупотребили резолюцией СБ ООН, принятой на днях, нанеся удары по целям в Йемене. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Россия запросила в пятницу проведение срочного заседания СБ ООН в связи с ударами США и их союзников по целям в Йемене. Потому что принятой резолюцией тут же злоупотребили", – приводит его слова РИА Новости.

Небензя отметил, что ударами по Йемену США лишь способствуют распространению ближневосточного конфликта на весь регион. Он отметил, что атака была произведена в нарушение Статьи 2 Устава ООН.

По словам постпреда РФ, эскалация в Газе продолжается уже 100 дней и нет ни единого признака ее снижения. Он выступил за скорейшее возвращение СБ ООН к вопросу с требованием прекращения огня в Газе.

Помимо прочего, Небензя обратил внимание, что затопление тоннелей в секторе Газа израильской армией могут быть квалифицированы как один из элементов геноцида, согласно конвенции 48-го года о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удары США по Йемену очередным примером извращения англосаксами резолюций Совета безопасности ООН. Дипломат считает их действия полным пренебрежением международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей.

Ранее Совет безопасности ООН принял американский проект резолюции с осуждением атак йеменских мятежников-хуситов в Красном море. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что именно эскалация в секторе Газа является коренной причиной нынешних атак хуситов в Красном море.