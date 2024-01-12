В МИД РФ прокомментировали удары США по Йемену

Фото: телеграм-канал "Блокнот Россия"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удары США по Йемену очередным примером извращения англосаксами резолюций Совета безопасности ООН. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Также дипломат считает их действия полным пренебрежением международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей.

В свою очередь, магистрант исторического факультета Хакасского государственного университета Виталий Михалкин считает, что попытка решить международный вопрос военным путем может привести к началу третьей мировой войны, сообщает газета "Известия".

Происходящее в Йемене он назвал достаточно серьезной проблемой. Эксперт обратил внимание, что на сегодняшний день также наблюдается втягивание других стран в решение этих вопросов, например Великобритании. Ко всему прочему, США всегда используют силы НАТО для решения своих корпоративных вопросов.

Михалкин также добавил, что на фоне происходящего поднялась цена на нефть на международных биржах. По его мнению, все это приведет не только к подключению других государств к конфликту, но и серьезным мировым последствиям.

Авиаудары в рамках американо-британской военной операции были нанесены по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Позднее американский президент Джо Байден подтвердил нанесение США и Великобританией ударов по позициям хуситов в Йемене. По его словам, он отдал соответствующий приказ в качестве прямого ответа на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море.

В декабре прошлого года сообщалось, что власти США считают, что вопрос о защите судов в Красном море должен быть поднят в рамках международного взаимодействия. Отмечалось, что Америка проводит тесные консультации с зарубежными союзниками для создания морской оперативной группы.

Позднее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря в связи с участившимися случаями атак хуситов на торговые суда.

По его информации, в ней примут участие такие страны, как Великобритания, Канада, Франция, Италия, Норвегия, Нидерланды и прочие. Остин добавил, что атаки с территорий, занятых хуситами в Йемене, требуют коллективного ответа.