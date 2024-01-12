12 января, 05:27Политика
Россия запросила на 12 января срочное заседание СБ ООН в связи с ударами по Йемену
Фото: 123RF/palinchak
Россия запросила на 12 января проведение срочного заседания Совета безопасности ООН в связи с ударами США и Великобритании по Йемену. Об этом сообщает ТАСС.
"Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену", – указано в сообщении.
Предполагается, что встреча пройдет в 18:00 по московскому времени.
До этого Совет безопасности ООН принял американский проект резолюции с осуждением атак йеменских мятежников-хуситов в Красном море. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что именно эскалация в секторе Газа является коренной причиной нынешних атак хуситов в Красном море.
Авиаудары в рамках американо-британской военной операции были нанесены по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.
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