Россия запросила на 12 января срочное заседание СБ ООН в связи с ударами по Йемену

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Россия запросила на 12 января проведение срочного заседания Совета безопасности ООН в связи с ударами США и Великобритании по Йемену. Об этом сообщает ТАСС.

"Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену", – указано в сообщении.

Предполагается, что встреча пройдет в 18:00 по московскому времени.

До этого Совет безопасности ООН принял американский проект резолюции с осуждением атак йеменских мятежников-хуситов в Красном море. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что именно эскалация в секторе Газа является коренной причиной нынешних атак хуситов в Красном море.

Авиаудары в рамках американо-британской военной операции были нанесены по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.



