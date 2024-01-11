СБ ООН принял резолюцию США с осуждением атак на суда в Красном море

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Совет безопасности ООН принял американский проект резолюции с осуждением атак йеменских мятежников-хуситов в Красном море. Об этом сообщает ТАСС.

За документ проголосовали 11 членов Совета безопасности. 4 страны, среди которых Россия и Китай, воздержались от голосования.

РФ ранее предложила внести три поправки в текст резолюции, среди которых указание палестино-израильского конфликта как причины обострения ситуации в Красном море, однако они были отклонены Совбезом.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что именно эскалация в секторе Газа является коренной причиной нынешних атак хуситов в Красном море.

"Без упоминания этого в резолюции будет нарушена причинно-следственная связь и искажен общий контекст происходящего", – считает он.

Небензя также заявил, что данная резолюция не может рассматриваться как легитимизирующая действия в Красном море коалиции, состоящей из США и их сателлитов.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря в связи с участившимися случаями атак хуситов на торговые суда.

По его информации, в ней примут участие такие страны, как Великобритания, Канада, Франция, Италия, Норвегия, Нидерланды и прочие. Остин добавил, что недавние атаки с территорий, занятых хуситами в Йемене, требуют коллективного ответа.