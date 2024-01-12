Шеф Пентагона контролировал нанесение ударов по Йемену из больницы – СМИ

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Глава Пентагона Ллойд Остин контролировал нанесение ударов по объектам хуситов в Йемене прямо из больницы. Об этом со ссылкой на чиновника Минобороны США сообщает телеканал CNN.

"Сегодня Остин отдал приказ Центральному командованию Вооруженных сил США нанести удары и контролировал их в режиме реального времени", – рассказал чиновник.

Он также сообщил, что глава Пентагона за последние трое суток дважды провел разговор с президентом США Джо Байденом и "активно участвовал в наблюдении и руководстве нанесения ударов".

Авиаудары в рамках американо-британской военной операции были нанесены по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Ранее стало известно, что у Остина в декабре 2023 года был диагностирован рак простаты. Мужчину госпитализировали в январе из-за осложнений, появившихся после хирургической процедуры, которую ему провели 22 декабря прошлого года.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщал, что в администрации американского лидера никто не знал про наличие у министра обороны рака простаты до утра 9 января. Однако он подчеркнул, что Байден все равно сохраняет полное доверие к Остину и надеется на то, что он поправится в ближайшее время.