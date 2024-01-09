У главы Пентагона Ллойда Остина диагностирован рак простаты

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У министра обороны США Ллойда Остина в декабре 2023 года был диагностирован рак простаты, после операции на ней возникли осложнения, из-за чего его госпитализировали в январе 2024 года. Об этом со ссылкой на заявление медицинского центра имени Уолтера Рида в штате Мэриленд сообщает ТАСС.

Согласно документу, при плановом осмотре Остина в начале декабря 2023 года у него нашли "рак простаты, требующий лечения". В конце декабря шефу Пентагона провели "минимально инвазивную" хирургическую операцию.

"1 января 2024 года министр Остин был доставлен в медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений, возникших после процедуры 22 декабря", – указано в документе.

У министра обороны США выявили инфекцию мочевыводящих путей. Медики ожидают "полного восстановления" Остина, но считают, что это может стать долгим процессом.

Согласно данным местных СМИ, Пентагон в течение трех дней не информировал Белый дом о том, что глава Минобороны США был госпитализирован. Новость о состоянии министра шокировала высших должностных лиц США.

7 января Остин поделился, что идет на поправку и рассчитывает в ближайшее время вернуться к работе. Он также признал, что мог бы лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем.

