Пентагон три дня скрывал от Белого дома госпитализацию Остина – СМИ

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Пентагон в течение трех дней не информировал Белый дом о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина. Об этом пишет Politico, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников.

В частности, конгресс США узнал о заболевании Остина всего за 15 минут до официального пресс-релиза Пентагона.

По словам журналистов, новость о состоянии министра шокировала высших должностных лиц США, включая советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Ллойд Остин был госпитализирован 1 января в связи с осложнениями после медицинской процедуры.

Остина госпитализировали в Национальный медицинский центр Уолтера Рида. Райдер добавил, что глава Пентагона выздоравливает и уже 5 января был готов приступить к работе.