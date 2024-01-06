Американский журналист сообщил о секретности госпитализации главы Пентагона

Фото: AP Photo/Cliff Owen

Американский журналист, телеведущий канала Newsmax Тодд Старнс прокомментировал информацию о госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина. Он поинтересовался, почему сведения раскрыли только спустя пять дней.

По словам журналиста, глава ведомства попал в больницу в первый день нового года, 1 января.

"Пентагон хранил эту информацию в секрете до позднего вечера пятницы. К чему такая секретность?", – написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер сообщил, что Ллойд Остин был госпитализирован 1 января в связи с осложнениями после медицинской процедуры. Он попал в Национальный медицинский центр Уолтера Рида. Райдер добавил, что глава Пентагона выздоравливает и уже 5 января был готов приступить к работе.

В апреле прошлого года бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали из-за развившейся легочной инфекции на фоне хронической лейкемии.

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