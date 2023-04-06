Берлускони госпитализировали из-за легочной инфекции на фоне лейкемии

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Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали из-за развившейся легочной инфекции на фоне хронической лейкемии. Об этом говорится в материале его лечащего врача Альберто Дзангрилло, который был опубликован в газете Corriere della Sera.

"Инфекция происходит в контексте хронического гематологического состояния, в котором он находится в течение некоторого времени: хронического миеломоноцитарного лейкоза, у которого была установлена персистирующая хроническая фаза и отсутствие характеристик острого лейкоза", – говорится в материале.

Дзангрилло пояснил, что лечение политика направлено на лечение инфекции с ограничением негативных последствий патологического гиперлейкоцитоза и возвращение его состояния здоровья к клиническому.

О госпитализации Берлускони стало известно утром 6 апреля. Как ранее сообщила газета, политик находится в отделение интенсивной терапии. До этого экс-премьера госпитализировали несколько раз с жалобами на боли.

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