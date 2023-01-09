Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали в США – СМИ

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Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали в Соединенных Штатах с болями в брюшной области. Информацией об этом поделилось издание O Globo.

"Жаир Болсонару был госпитализирован в больницу Орландо во Флориде. Он заявил о сильных болях в брюшной области", – говорится в сообщении.

Известно, что экс-лидер Бразилии улетел в Штаты в конце 2022 года. Он не захотел принимать участия в передаче власти новому президенту Луису Инасиу Луле да Силве.

Болсонару начал испытывать проблемы со здоровьем после покушения в 2018 году. На тот момент политик получил ножевое ранение на предвыборном митинге в городе Жуиз-ди-Фору. Холодное оружие нанесло травмы по брыжеечной артерии, которая отвечает за кровоснабжение кишечника. После этого Болсонару прооперировали несколько раз.



Накануне столицу Бразилии охватили массовые протесты. Сторонники Болсонару не признали итоги прошедших в октябре президентских выборов. Они направились в здания парламента и Федерального верховного суда, а также во дворец Планалту.

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