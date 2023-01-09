Суд отстранил губернатора бразильской столицы от должности из-за беспорядков – СМИ

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Суд отстранил губернатора столичного Федерального округа Бразилии Ибанейса Роша от должности после погромов, устроенных сторонниками экс-президента страны Жаира Болсонару. Об этом сообщает CNN Brazil.

По информации издания, такое решение было принято в качестве "меры предосторожности". Уточняется, что чиновник отстранен минимум на 90 дней за "злонамеренное бездействие".

"Ничто не может оправдать бездействие и терпимость <...> губернатора федерального округа по отношению к преступникам, которые заранее объявили о своем намерении совершить акты насилия против государственных органов власти", – говорится в вердикте судьи Алешандри ди Морайса.

Незадолго до этого Роша опубликовал заявление, в котором попросил прощения у главы государства Лулы да Силвы и руководителей законодательной и судебной власти за беспорядки.

В воскресенье, 8 января, бразильскую столицу охватили массовые протесты. Сторонники Болсонару, не признающие итоги прошедших в октябре президентских выборов, ворвались в парламент Бразилии, Федеральный верховный суд и дворец Планалту, который является рабочей резиденцией президента.

Позже полиции удалось вытеснить протестующих из захваченных ими зданий государственных структур в Бразилиа. Для разгона манифестантов применялись дымовые шашки и гранаты со слезоточивым газом. По последним данным, арестованы около 400 человек.



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