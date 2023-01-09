В столице Бразилии объявлен режим ЧС из-за беспорядков

Фото: AP Photo/Eraldo Peres

Президент Бразилии Лула да Силва объявил в Бразилиа режим ЧС из-за беспорядков. Он будет действовать до конца января. Об этом сообщает CNN Brazil.

В воскресенье бразильскую столицу охватили массовые протесты. Сторонники бывшего главы государства Жаира Болсонару не признают итоги прошедших в октябре президентских выборов и требуют отставки Лулы да Силвы, вступившего в должность президента 1 января.

Протестующие вступили в столкновения с полицией и прорвались в здание бразильского парламента. По данным телеканала Globo, в отношении манифестантов, которые бросали в полицейских камни и палки, был применен слезоточивый газ.

Сторонники Болсонару также разбили стекла в зданиях Федерального верховного суда и во дворце Планалту, который является рабочей резиденцией главы государства. Проникая в здания, протестующие устраивают акты вандализма.

По данным местных СМИ, Лулу да Силву эвакуировали в безопасный район вдали от центральной части Бразилиа. По некоторым данным, в настоящее время президент находится с рабочей поездкой в штате Сан-Паулу, где

проводит экстренное совещание с министрами.

В ходе выступления, которое транслировалось на YouTube-канале бразильского президента, Лула да Силва сообщил, что личности вандалов, участвующих в беспорядках, будут установлены. Они будут наказаны, отметил он.



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