Политолог оценил перспективы российско-бразильских отношений при Луле да Силве

Фото: ТАСС/Andre Penner/АР

Если новому президенту Бразилии Луле да Силве не будут мешать, он будет следовать прогрессивной политике, что сулит хорошие отношения с Россией. Такое мнение в беседе с RT высказал политолог, профессор РУДН Юрий Почта.

"Он действительно ориентируется на определенные ценности социальной справедливости и благосостояния народа. <...> Если ему дадут возможность развернуться, то его внутренняя и внешняя политика будет прогрессивной. Соответственно, тогда и отношения с нашей страной могут быть выстроены весьма положительными", – считает Почта.

При этом он подчеркнул, что путь политика был достаточно сложным: он отсидел в тюрьме, подвергался гонениям и все же, несмотря на сопротивление его противников, сумел снова стать президентом.

Возвращаясь к отношениям с Россией, политолог напомнил, что Бразилия является частью БРИКС, а стратегические интересы двух стран схожи. Кроме того, Бразилия по чуть-чуть пытается бороться с гегемонией США.

Ранее стало известно, что Луин Инасиу Лула да Силва одержал победу на выборах президента Бразилии. По итогам подсчета 99,01% бюллетеней он набрал 50,84% голосов. Его соперник, Жаир Болсонару, набрал 49,16% голосов.

С победой Лулу да Силву поздравил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что итоги голосования подтверждают высокий авторитет политика, а также выразил надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество двух стран.



Бывший президент Бразилии Лула да Силва победил на выборах главы государства

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