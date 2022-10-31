Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России направил бразильскому лидеру поздравительную телеграмму.

"Уважаемый господин Лула, примите искренние поздравления по случаю вашей победы на президентских выборах. Итоги голосования подтвердили ваш высокий политический авторитет. Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях", – следует из текста телеграммы.

Российский лидер пожелал победившему политику успехов в президентских делах, а также здоровья и благополучия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не поздравил Риши Сунака со вступлением на должность премьер-министра Великобритании. Песков обратил внимание, что Британия входит в перечень недружественных стран России. Этим он объяснил отсутствие телеграммы для британского премьера.

До этого глава государства поздравил с вступлением на престол короля Карла III – сына покойной королевы Елизаветы II. Путин пожелал королю здоровья, успехов и всего самого доброго.



Бывший президент Бразилии Лула да Силва победил на выборах главы государства

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