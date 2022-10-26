Песков рассказал, почему Путин не поздравил нового британского премьера

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о причинах, по которым Владимир Путин не поздравил нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака со вступлением в должность. Об этом пишет RT.

"Великобритания сейчас относится к категории недружественных стран, поэтому нет, телеграмма не была отправлена", – объяснил он.

Ранее Песков оценил перспективы развития отношений России и Великобритании после назначения Сунака на должность британского премьер-министра. По его словам, РФ не видит в обозримой перспективе каких-либо позитивных сдвигов.

Во вторник, 25 октября, Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании. Король Карл III передал ему мандат на формирование правительства.

До этого монарх принял отставку Лиз Трасс, которая пробыла в должности главы правительства 44 дня. О своем решении экс-премьер рассказала 20 октября. В своем обращении она заявила, что не смогла справиться с возложенными на нее обязанностями.



Новый премьер Британии Сунак заверил Зеленского, что Лондон продолжит поддерживать Киев

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!